В Тамбовской области обнаружены 42 тысячи га заросших и захламленных земель

За первое полугодие 2023 года сотрудники отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили 1774 земельных участка с нарушениями земельного законодательства. В подавляющем большинстве случаев земля оказалась заросшей сорняками.

- Загрязнение земель сельскохозяйственного назначения отходами животноводства/птицеводства было выявлено на 2 участках, а загрязнение земель отходами производства и потребления на 1. Общая площадь, на которой выявлены нарушения обязательных требований земельного законодательства составила около 42 065 га, - рассказали в ведомстве.

Добавим, что около 383 га земель владельцы вернули в сельскохозяйственный оборот.