Для тамбовчан будет организован автобусный трансфер до места проведения фестиваля «Вишневарово»

14 и 15 июля в Уварово пройдет фестиваль «Вишневарово». Для удобства гостей из Тамбова к месту праздника будут пущены автобусы. Время отправления - с 09.30 до 10.00 от парковки на улице Степана Разина рядом с мемориалом «Вечный огонь».

- В эти же дни в Тамбов можно будет уехать с 17.30 до 18.00. По мере заполнения автобусы будут отправляться от стоянки у здания «Сбербанка» (по ул. Октябрьская, 60). Место прибытия в Тамбове - мемориал «Тамбовский колхозник», - рассказали в администрации города Уварово.

Стоимость проезда одного пассажира (туда и обратно) составит 600 рублей.