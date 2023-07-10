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НовостиПроисшествия10 июля 2023 9:00

В Тамбове 17-летняя девушка подготовила 2 тайника с наркотиками для продажи

В закладках обнаружено 4 грамма N-метилэфедрона
Марина МАКОВЛЕВА
Изъято 4 грамма наркотического вещества

Изъято 4 грамма наркотического вещества

Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники наркоконтроля узнали, что тамбовчанка может быть причастна к распространению наркотиков. Полицейские выявили, что 17-летняя жительница Тамбова разместила для продажи 2 тайника с N-метилэфедроном массой 4 грамма.

- Установлено, что злоумышленница ранее приобрела наркотические средства через сеть Интернет для последующего сбыта, - прокомментировали в пресс-службе УМВД по городу Тамбову.

Устанавливается причастность девушки к другим аналогичным преступлениям, а также выявляются каналы поставки запрещенных веществ.