В Тамбове 17-летняя девушка подготовила 2 тайника с наркотиками для продажи

Изъято 4 грамма наркотического вещества Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники наркоконтроля узнали, что тамбовчанка может быть причастна к распространению наркотиков. Полицейские выявили, что 17-летняя жительница Тамбова разместила для продажи 2 тайника с N-метилэфедроном массой 4 грамма.

- Установлено, что злоумышленница ранее приобрела наркотические средства через сеть Интернет для последующего сбыта, - прокомментировали в пресс-службе УМВД по городу Тамбову.

Устанавливается причастность девушки к другим аналогичным преступлениям, а также выявляются каналы поставки запрещенных веществ.