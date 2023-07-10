Жителей микрорайона Мичуринска незаконно лишили услуг канализации

Прокуратура города Мичуринска провела проверку обоснованности прекращения ФГБНУ «Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина» оказания жителям микрорайона ЦГЛ услуг водоотведения.

Выяснилось, что в апреле организация отказалась от оперативного управления очистными сооружениями и сетями канализации протяженностью 2,6 км, посредством которой отводятся сточные воды от абонентов, после чего принято решение о временном прекращении водоотведения.

Уведомления о предстоящем ограничении водоотведения с указанием перечня абонентов учреждение в администрацию города, территориальные органы МЧС и Роспотребнадзор не направило.

По результатам проверки прокурор города в целях возобновления водоотведения директору учреждения внес представление и возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 9 ст. 9.22 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством порядка временного прекращения или ограничения водоотведения).

- Виновному должностному лицу назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По результатам рассмотрения представления прокурора нарушения при предоставлении услуг по водоотведению устранены.