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НовостиОбщество10 июля 2023 8:34

Жителей микрорайона Мичуринска незаконно лишили услуг канализации

Нарушение устранили после вмешательства прокуратуры
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура города Мичуринска провела проверку обоснованности прекращения ФГБНУ «Федеральный научный центр им. И.В. Мичурина» оказания жителям микрорайона ЦГЛ услуг водоотведения.

Выяснилось, что в апреле организация отказалась от оперативного управления очистными сооружениями и сетями канализации протяженностью 2,6 км, посредством которой отводятся сточные воды от абонентов, после чего принято решение о временном прекращении водоотведения.

Уведомления о предстоящем ограничении водоотведения с указанием перечня абонентов учреждение в администрацию города, территориальные органы МЧС и Роспотребнадзор не направило.

По результатам проверки прокурор города в целях возобновления водоотведения директору учреждения внес представление и возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 9 ст. 9.22 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством порядка временного прекращения или ограничения водоотведения).

- Виновному должностному лицу назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По результатам рассмотрения представления прокурора нарушения при предоставлении услуг по водоотведению устранены.