Тамбовчанина, поджегшего свою сожительницу, будут судить

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего тамбовчанина. Мужчину обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью, и умышленном повреждении чужого имущества.

- Обвиняемый в ходе ссоры с гражданской супругой, которая упрекнула его в том, что он живет в ее квартире и не платит за коммунальные услуги, облил женщину горючей жидкостью и кинул зажженную спичку, в результате чего произошло ее возгорание, повлекшее пожар в кухне и прихожей дома. После содеянного злоумышленник сразу покинул место преступления, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

- Потерпевшая получила термические ожоги тела, общей площадью около 40 %, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, с которыми была доставлена в лечебное учреждение, где в сентябре 2022 года скончалась от указанных телесных повреждений, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Квартира потерпевшей была повреждена пожаром.

Уголовное дело будет направлено в Тамбовский областной суд для рассмотрения по существу.