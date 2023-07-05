Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июля 2023 10:20

В Тамбове подросток на самокате выехал под колеса авто

Мальчик отделался ушибами и ссадинами
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Подросток неожиданно выскочил на дорогу

Подросток неожиданно выскочил на дорогу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием юного водителя электросамоката произошла 4 июля в 18 часов 55 минут в районе дома №99А по улице Советской города Тамбова. 34-летний водитель автомобиля «Шкода-Октавия» сбил 15-летнего подростка, который на электросамокате неожиданно выехал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей.

- Несовершеннолетний получил ушибы мягких тканей головы, носа и ссадины конечностей, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Подростка доставили в детскую областную больницу, госпитализация ему не потребовалась.