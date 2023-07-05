В Тамбове подросток на самокате выехал под колеса авто

Подросток неожиданно выскочил на дорогу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием юного водителя электросамоката произошла 4 июля в 18 часов 55 минут в районе дома №99А по улице Советской города Тамбова. 34-летний водитель автомобиля «Шкода-Октавия» сбил 15-летнего подростка, который на электросамокате неожиданно выехал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей.

- Несовершеннолетний получил ушибы мягких тканей головы, носа и ссадины конечностей, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Подростка доставили в детскую областную больницу, госпитализация ему не потребовалась.