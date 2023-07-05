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НовостиОбщество5 июля 2023 7:00

На берегу реки Жигалка в Тамбове обнаружена свалка строительного мусора

Минэкологии по Тамбовской области просит откликнуться тех, кому известно происхождение отходов
Марина МАКОВЛЕВА

В министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области поступило сообщение жителя Тамбова о несанкционированной свалке строительного мусора на берегу реки Жигалка. Инспектор регионального минэкологии выехал на место и действительно обнаружил в районе улицы Аграрная отходы строительства и легко размываемые грунты.

- Министерством данное обращение направлено в полицию для установления лиц, разместивших отходы и грунты, а также для применения к ним мер административного воздействия, - отмечают в ведомстве.

Министерство просит всех, кому что-либо известно о лицах, допустивших эти нарушения или их транспортных средствах, сообщить об этом по электронной почте post@opr.tambov.gov.ru или в специальный раздел на сайте минэкологии по адресу: https://eco.tmbreg.ru/forpublic/100745.html.