На берегу реки Жигалка в Тамбове обнаружена свалка строительного мусора

В министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области поступило сообщение жителя Тамбова о несанкционированной свалке строительного мусора на берегу реки Жигалка. Инспектор регионального минэкологии выехал на место и действительно обнаружил в районе улицы Аграрная отходы строительства и легко размываемые грунты.

- Министерством данное обращение направлено в полицию для установления лиц, разместивших отходы и грунты, а также для применения к ним мер административного воздействия, - отмечают в ведомстве.

Министерство просит всех, кому что-либо известно о лицах, допустивших эти нарушения или их транспортных средствах, сообщить об этом по электронной почте post@opr.tambov.gov.ru или в специальный раздел на сайте минэкологии по адресу: https://eco.tmbreg.ru/forpublic/100745.html.