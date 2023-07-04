В Тамбове на парковке столкнулись мотоцикл и иномарка

В ДТП получил травмы пассажир мотоцикла Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 28-летний мужчина, произошла 3 июля в 15 часов 13 минут в районе дома № 48 «А» по улице Мичуринской города Тамбова. 58-летний мужчина за рулем мотоцикла «YАМАНА» двигался по парковке и не уступил дорогу «HYUNDAI SOLARIS», под управлением 55-летнего водителя. Произошло столкновение.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 28-летний пассажир мотоцикла, на месте аварии его осмотрел фельдшер скорой помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.