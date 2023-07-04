В Тамбовской области подвели итоги основного периода ЕГЭ

В Тамбовской области завершился основной период государственной итоговой аттестации. В этом году ЕГЭ сдавали 3495 выпускников. Значительных нарушений на экзаменах зафиксировано не было. Средние баллы почти по всем предметам превышают российские показатели.

- В пятерку предметов по наибольшему среднему баллу ЕГЭ вошли русский язык (71,7), английский язык (67), химия (60,9), обществознание (60,8), информатика и ИКТ (59,8). По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество высокобалльников (более 81 балла) по химии, географии, литературе, русскому языку, физике. По итогам ЕГЭ двадцать девять участников набрали 100 баллов. Наибольшее количество стобалльных результатов ЕГЭ по русскому языку (10), истории (8), обществознанию (5), химии (4), литературе (3), - рассказали в министерстве образования и науки Тамбовской области.

По количеству стобалльников лидирует лицей № 14 Тамбова - здесь наивысший результат показали 5 выпускников, лицей №28 и школа №22 Тамбова также вырастили по 3 стобалльника.

Маргарита Лысикова из Токаревской школы №1 набрала 200 баллов по истории и обществознанию. Елизавета Каширская и Мичуринска набрала 300 баллов по русскому языку, истории, обществознанию и вошла в число 7 трехсотбалльников в Российской Федерации. Кроме того, она сдала обязательный предмет, базовую математику, на максимально возможный 21 балл.

Медалью «За особые успехи в учении» награждены 375 выпускников, набравших 70 баллов по русскому языку и профильной математике и удовлетворительно сдавших предметы по выбору.