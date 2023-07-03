Двое заместителей главы Тамбовской области перестали быть и.о.

В правительстве Тамбовской области 3 июля объявил о кадровых назначениях. С этого дня Евгений Зименко и Галина Шеманаева назначены заместителями главы Тамбовской области, до этого они занимали посты в статусе исполняющих обязанности.

- Евгений Зименко непосредственно обеспечивает исполнение полномочий правительства по обеспечению комплексного социально-экономического развития области в сферах: архитектуры, строительства, транспорта, дорожного хозяйства, деятельности ЗАГС, сохранения объектов культурного наследия, обеспечения и охраны собственности и правопорядка, ликвидации стихийных бедствий и пожаров, материально-технического обеспечения деятельности мировых судей, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Глина Шеманаева курирует в социальный блок - здравоохранение, образование и науку, социальную защиту.