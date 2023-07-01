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НовостиПроисшествия1 июля 2023 12:15

Тамбовчанин оказался в колонии за незаконное хранение, перевозку и ношение боевой гранаты

Мужчина нашел боеприпас на территории ЛНР
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному военнослужащему за то, что тот осенью прошлого года, во время участия в специальной военной операции на территории ЛНР, в лесополосе нашёл боевую гранату и взял её с собой. Факт обнаружения гранаты от воинских должностных лиц он скрыл. Когда зимой ему был предоставлен отпуск, он уехал домой и взял с собой гранату. Мужчина продолжал хранить боеприпас у себя сначала дома, потом на крыше гаража. В итоге его задержали полицейские, гранату у мужчины забрали.

- Суд признал военнослужащего виновным в преступлении по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, его взяли под стражу в зале суда, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. – Мужчину приговорили к 3 годам колонии общего режима со штрафом в размере 40 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.