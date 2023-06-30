Тамбовский производитель поставил маркировку «ГОСТ» на сметану с растительными жирами

23 июня Тамбовское УФАС России вынесло предупреждение СППСК «Рассказовское молоко», выявив признаки недобросовестной конкуренции. В антимонопольной службе выяснили, что производитель молочной продукции указал на сметане маркировку «ГОСТ 31452-2013» и указал на упаковке предусмотренный стандартом состав. Но в результате лабораторных исследований выяснилось, что в составе сметаны содержатся немолочные виды сырья - растительные жиры. Это никак не соответствует ГОСТу.

- Многие потребители при выборе продукции проверяют, сделана ли она с соблюдением данных требований. При этом, производство и реализация продукции, не соответствующей ГОСТу снижает затраты производителя. Поэтому, когда производитель неГОСТовский товар продает под видом ГОСТовского он получает незаконное преимущество перед своими конкурентами, - говорят в УФАС по Тамбовской области. – В итоге СППСК «Рассказовское молоко» сообщил о прекращении введения в оборот данной продукции.