В Тамбовской области легковушка столкнулась с погрузчиком

В ДТП пострадали двое Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП с участием погрузчика произошло 29 июня в 8 часов 3 минуты на 1 километре автодороги «Каспий» - поселок Дмитриевка на территории Никифоровского района. 20-летний мужчина, управляя автомобилем «ЛАДА ЛАРГУС», не учел безопасную дистанцию и столкнулся с погрузчиком «АМКОДОР» под управлением 50-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля «ЛАДА ЛАРГУС» с травмами доставили в больницу города Мичуринска. Чуть позже в травмпункт обратился 20-летний пассажир легковушки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.