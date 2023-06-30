Тамбовчанин на «Лада Гранта» пытался объехать выскочившую под колеса собаку и врезался в столб ЛЭП

В ДТП пострадал водитель Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 62-летний мужчина, произошла 29 июня в 16 часов 40 минут в селе Покрово – Пригородное на улице Советской, 124. Водитель «Лада Гранта» пытался избежать наезда на внезапно выбежавшую на дорогу собаку, съехал на правую по ходу движения обочину и врезался в бетонную световую опору.

- После дорожно-транспортного происшествия водителя на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.