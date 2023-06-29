Двое жителей Тамбовской области задержаны с наркотиками

Сотрудники наркоконтроля выявили в Котовске факт незаконного культивирования конопли, а также незаконного хранения запрещенных средств. На даче у 47-летнего местного жителя оперативники обнаружили 28 растений культивированной конопли. При личном досмотре у мужчины было найдено 29 грамм марихуаны и 2 грамма гашиша.

Кроме того, по информации УМВД по Тамбовской области, на бульваре Энтузиастов в Тамбове полицейские задержали 36-летнего мужчину, у которого при себе оказался сверток с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что вещество является героином массой 3,03 грамма. Проводится проверка.