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НовостиОбщество29 июня 2023 9:00

В Лужках проведут капитальный ремонт дороги, ведущей на кладбище

Аукцион на проведение работ пройдет 4 июля
Марина МАКОВЛЕВА
Отсыпка асфальтовой крошкой не очень помогла

Отсыпка асфальтовой крошкой не очень помогла

В ближайшее время в городском округе Тамбов планируется отремонтировать дорогу к кладбищу в Лужках. В настоящее время тендер на проведение работ размещен на сайте госзакупок. Аукцион запланирован на 4 июля. Начальная цена контракта - около 24 млн рублей.

- Весной в качестве временной меры с помощью асфальтовой крошки дорожники постарались исправить профиль проезжей части. Проезд стал чуть более удобным, но это полностью не решило проблему. В связи с чем было принято решение об основательном ремонте дороги, - пояснили в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова