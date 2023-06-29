В Лужках проведут капитальный ремонт дороги, ведущей на кладбище

Отсыпка асфальтовой крошкой не очень помогла

В ближайшее время в городском округе Тамбов планируется отремонтировать дорогу к кладбищу в Лужках. В настоящее время тендер на проведение работ размещен на сайте госзакупок. Аукцион запланирован на 4 июля. Начальная цена контракта - около 24 млн рублей.

- Весной в качестве временной меры с помощью асфальтовой крошки дорожники постарались исправить профиль проезжей части. Проезд стал чуть более удобным, но это полностью не решило проблему. В связи с чем было принято решение об основательном ремонте дороги, - пояснили в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова