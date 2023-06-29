Тамбовчанку будут судить за убийство отца

Мужчина истек кровью, не дождавшись помощи Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Уваровский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

- Обвиняемая в ходе бытового конфликта с отцом, толкнула его на кровать, схватила кухонный нож и ударила в ногу, после чего ушла из дома. Прибывшие по сообщению очевидцев медицинские работники уже констатировали смерть 59-летнего мужчины, который скончался от массивной кровопотери, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Как пояснили в Уваровской межрайонной прокуратуре, уголовное дело направлено в Уваровский районный суд для рассмотрения по существу.