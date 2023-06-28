В Тамбове на ул. Лермонтовской столкнулись «Киа Рио» и «буханка»

В больнице оказалась пассажирка легковушки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием иномарки и УАЗа произошла 27 июня в 17 часов 15 минут в районе дома №104 по улице Лермонтовской города Тамбова. 55-летний мужчина за рулем «Киа Рио» на регулируемом перекрёстке поворачивал налево на зеленый сигнал светофора и не пропустил двигавшийся навстречу «УАЗ 374195-05» под управлением 42-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 53-летняя пассажирка иномарки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой помощи женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.