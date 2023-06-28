Тамбовчанин, случайно убивший сожительницу, отправится в колонию строгого режима на 9 лет

Доказательства, собранные следственным отделом по Октябрьскому району города Тамбова СУ СК РФ по Тамбовской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему мужчине. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

- 31 декабря 2022 года в комнате общежития по улице Никифоровской города Тамбова обнаружено тело 33-летней женщины. Как установили эксперты, причиной ее смерти стала сочетанная травма тела и разрыв внутренних органов. Следствием и судом установлено, что накануне на фоне ревности и непристойного, по мнению фигуранта, поведения сожительницы между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина подверг ее избиению. Утром следующего дня, он обнаружил ее мертвой, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Суд приговорил мужчину к 9 годам в колонии строгого режима.