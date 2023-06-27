В Рассказовском районе отремонтировали 1,8 км дороги

Дорогу от федеральной трассы до транзитных улиц Рассказово привели в порядок

В Тамбовской области введен в эксплуатацию участок дороги Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский. 1,8 км асфальтового покрытия от федеральной трассы до транзитных улиц Рассказова приведен в порядок. Именно эта дорога ведет в музей-усадьбу С.В. Рахманинова в Ивановке Уваровского района.

Как рассказали в правительстве Тамбовской области, ремонт транзитных улиц Уварово и участок дороги «Тамбов-Пенза»-Рассказово-Уварово-Мучкапский объединены в единый контракт стоимостью около 400 млн рублей.

Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе планируют привести в нормативное состояние более 43 километров дорог и 3 моста.

Фото правительства Тамбовской области