В Ржаксинском районе не следили за детскими площадками

Прокуратура Ржаксинского района проверила исполнение законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних. Было выявлено, что некоторые муниципалитеты не обслуживают детские площадки: не подтягивают узлы крепления на качелях, не смазывают подшипники, не красят игровое оборудование и не меняют песок в песочницах.

- В целях устранения нарушений прокурором направлено 4 исковых заявления в суд об обязании органов местного самоуправления провести мероприятия по обслуживанию детских площадок. Требования прокурора признаны судом обоснованными и удовлетворены, - отмечают в прокуратуре Ржаксинского района.