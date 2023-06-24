Фермер из Сосновского района отдал деньги, а владельцем склада не стал

Прокурор Сосновского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы Рязани. Женщину обвиняют в мошенничестве.

- По версии следствия, в ноябре 2020 года обвиняемая продала фермеру из Сосновского района здание склада, который достался ей в наследство. При этом женщина знала о том, что она признана банкротом и склад входит в конкурсную массу. Получив от предпринимателя денежные средства в сумме 360 тысяч рублей, обвиняемая распорядилась ими по собственному усмотрению, - рассказали в прокуратуре Сосновского района.

Потерпевший же получил отказ, когда попытался оформить на себя недвижимость.

Уголовное дело будет направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу.