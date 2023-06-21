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НовостиОбщество21 июня 2023 10:50

В Мичуринске при реконструкции Советской обнаружили остатки старинных построек

Работы ведутся под наблюдением археологов
Марина МАКОВЛЕВА
Находки ученых будут отражены в новом облике территории

Находки ученых будут отражены в новом облике территории

В Мичуринске на реконструкции улицы Советской на площади имени И.В. Мичурина работают археологи. Специалистам удалось обнаружить старую мостовую, фундамент и остатки старинных построек.

Удалось найти старую мостовую

Удалось найти старую мостовую

- Планируется, что самые яркие находки найдут отражение в проекте при реконструкции улицы Советской. Согласно концепции, будут использованы элементы сигнации, которые помогут обыграть местонахождение утерянных объектов культурного наследия города, - подчеркнули в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска