В Тамбовской области стартовала приемная кампания в вузы и колледжи

20 июня в Тамбовской области стартовал прием документов от абитуриентов в вузы и организации среднего профессионального образования.

- Подать заявление можно различными способами: очно, по почте, через сайты вузов, а также с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". Суперсервис портала госуслуг "Поступление в вуз онлайн" технически готов к началу приемной кампании. Наши региональные вузы успешно участвуют в данном проекте не первый год, все они подключены к защищенной сети передачи данных и к платформе обратной связи, - рассказали в министерстве образования и науки Тамбовской области.

В 2023 году в регионе выделено более 4 тысяч бюджетных мест, что на 15 % больше, чем в прошлом году. Наиболее востребованные специальности в вузах региона - инженерное дело, агроинженерия, технологии, технические и сельскохозяйственные науки.

Прием заявлений в вузы продлится до 20 июля - для поступающих с прохождением вступительных и творческих испытаний, до 25 июля - для поступающих без вступительных испытаний. Прием в СПО продлится до 15 августа (до 10 августа по профессиям и специальностям, для которых предусмотрены вступительные испытания).