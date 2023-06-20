Тамбовскую фирму подозревают в неуплате 39 миллионов рублей налогов

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области по материалам регионального УФНС России возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), по факту уклонения от уплаты налогов фирмой по производству битуминозных смесей.

По версии следствия, устанавливаемые в настоящее время люди включили в налоговые декларации организации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 2018-2020 годы заведомо ложные сведения, основанные на документах бухгалтерского учета, свидетельствующих о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с транспортной компанией по оказанию услуг по перевозке продукции. Впоследствии эти декларации представили в налоговый орган. Общая сумма неуплаченного НДС составила почти 39 млн рублей.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления и лиц, причастных к его совершению, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.