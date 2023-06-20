Тамбовчанин на иномарке отъезжал с обочины и не уступил дорогу «Kia Rio»

Автомобили получили серьезные повреждения Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух иномарок произошла 19 июня в 7 часов 45 минут на 3 километре автодороги «Северный обход г.Тамбова-Тамбов-Лысые Горы-Каспий-Селезни-Сосновка». 51-летний водитель «Hyundai Santa FE» начиная движения создал помеху двигавшемуся в попутном направлении по правой полосе автомобилю «Kia Rio» под управлением 29-летнего мужчины. После этого машина съехала в кювет и врезалась в опору ЛЭП.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля «Kia Rio» на попутном транспорте доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.