Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 июня 2023 8:08

В Тамбовской области в аварии погибли мотоциклист и его пассажир

Мужчина потерял управление и врезался в ограждение мусорной площадки, а потом в столб
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В ДТП погибли мужчины 35 и 37 лет

В ДТП погибли мужчины 35 и 37 лет

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибли два человека, произошла 19 июня в 21 час 2 минуты на улицы Озерная, 2А, села Панское Мичуринского района. 35-летий мужчина, лишенный прав, управлял незарегистрированным мотоциклом «Kawasaki-ZX900». Водитель не справился с управлением, врезался в ограждение мусорной площадки, после чего протаранил столб ЛЭП.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 37-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.