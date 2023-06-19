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НовостиОбщество19 июня 2023 13:09

В Сосновском районе выявили заросли ядовитого растения

Вдоль дороги на Новое Грязное обнаружен борщевик
Марина МАКОВЛЕВА
В такие заросли лучше не забредать

В такие заросли лучше не забредать

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям получило информацию о произрастании борщевика вдоль дороги на территории Сосновского района. Проверка показала, что вдоль проезжей части Сосновка – Новое Грязное действительно растет ядовитый сорняк. Однако эта территория не является сельскохозяйственными угодьями.

- Борщевик может стать реальной угрозой здоровью человека. Опасность представляет не только сок растения, но и его пыльца, аромат и даже роса. Сок борщевика, попадая на кожу, благодаря веществам в своем составе, повышает ее чувствительность к ультрафиолетовому излучению. Как следствие, в течение очень короткого промежутка времени, можно получить тяжелейший солнечный ожог, - напоминают в Россельхознадзоре.

В связи с этим материал проверки был направлен в администрацию Сосновского района.

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям