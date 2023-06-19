Жительница Уварово напала на собутыльника с вилами

В полицию Уварово обратился 40-летний местный житель. Он пожаловался на избиение, которому его подвергла 28-летняя женщина, когда они вместе выпивали. Собутыльница ударила его вилами по ноге, от чего мужчина получил перелом голени.

- Согласно заключению эксперта гражданину был причинен тяжкий вред здоровью. По данному факту проводится проверка, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Девушке с вилами может грозить до 8 лет лишения свободы.