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НовостиПроисшествия19 июня 2023 9:00

Жительница Уварово напала на собутыльника с вилами

Мужчина получил перелом голени
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию Уварово обратился 40-летний местный житель. Он пожаловался на избиение, которому его подвергла 28-летняя женщина, когда они вместе выпивали. Собутыльница ударила его вилами по ноге, от чего мужчина получил перелом голени.

- Согласно заключению эксперта гражданину был причинен тяжкий вред здоровью. По данному факту проводится проверка, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Девушке с вилами может грозить до 8 лет лишения свободы.