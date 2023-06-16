В Тамбове на месте будущего сквера заменят 600 м теплосетей

Отключение горячей воды будет красткосрочным

В Тамбове муниципальное предприятие «Тамбовтеплосервис» начало плановую замену теплосетей в районе дома № 2 по ул. Покровская. В 2023 году территорию планируется благоустроить в рамках проекта «Дорога к дому», в связи с этим решено заменить 600 м изношенных труб отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, здесь отремонтируют четыре теплокамеры с запорной арматурой.

- Замене подлежит участок от многоквартирного дома по Покровская, 3 до Покровской, 1. Тепловики уже завезли современные ППУ-трубы и строительный материал, демонтировали изношенные сети отопления. Новый трубопровод горячего водоснабжения подготавливают на поверхности земли, чтобы минимизировать неудобства для потребителей. Краткосрочное отключение горячей воды будет лишь на момент переврезки. Полностью завершить все работы на данном участке планируется к концу июля, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова