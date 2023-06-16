В Тамбовской области подрядчик сорвал сроки строительства физкультурно-оздоровительного комплекса

Ярославская фирма задержала строительство

Прокуратура Гавриловского района провела проверку информации о нарушениях при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Гавриловка 2-ая.

Выяснилось, что на объекте нарушены сроки строительства и сдачи его в эксплуатацию со стороны генерального подрядчика из Ярославской области. В марте текущего года срок выполнения работ истек. Однако до ввода объекта в эксплуатацию необходимо еще провести комплекс различного вида работ.

В результате неправомерных действий со стороны подрядчика допущено существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в неисполнении строительства социально значимого объекта.

- По результатам проверки прокуратурой района проведены встречи с заказчиком, подрядчиком, субподрядчиком, определены проблемные моменты и пути их разрешения, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - За неисполнение условий контракта по постановлению прокурора генеральный директор привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. После вмешательства прокуратуры активизирована работа по строительству объекта.

Фото прокуратуры Тамбовской области