В Тамбове покрасят мосты

Переправы покрасят в голубой цвет Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В ближайшее время мосты через Цну заиграют небесно-голубыми красками. Последний раз покрытие обоих городских мостов обновлялось в 2021 году, замена краски стала уже очевидной.

- Сейчас рабочие дирекции городских дорог зачищают старое покрытие с перильных ограждений, аналогичные работы проведут на опорных стойках и несущих тросах, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Для этого демонтируют световые гирлянды. После завершения всех работ подсветка будет возвращена на место.