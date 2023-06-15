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НовостиОбщество15 июня 2023 14:25

В Тамбове покрасят мосты

Переправы обновят в небесно-голубой цвет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Переправы покрасят в голубой цвет

Переправы покрасят в голубой цвет

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В ближайшее время мосты через Цну заиграют небесно-голубыми красками. Последний раз покрытие обоих городских мостов обновлялось в 2021 году, замена краски стала уже очевидной.

- Сейчас рабочие дирекции городских дорог зачищают старое покрытие с перильных ограждений, аналогичные работы проведут на опорных стойках и несущих тросах, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Для этого демонтируют световые гирлянды. После завершения всех работ подсветка будет возвращена на место.