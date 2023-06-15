Прокуратура потребовала нанести дорожную разметку в Уметском районе

Отсутствие разметки является нарушением

Прокуратура Уметского района провела проверку исполнения органами местного самоуправления законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что на участках межпоселенческих автомобильных дорог Умет-СПК «Софьинский»-Софьинка, Умет-Нововоздвиженка, а также на автомобильных дорогах, проходящих по улицам Советская, Первомайская р.п.Умет, отсутствует дорожная разметка.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление главе района. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - В настоящее время администрацией района приняты меры по устранению недостатков, нанесена разметка на автомобильные дороги по улицам Советская и Первомайская.

Фото прокуратуры Тамбовской области