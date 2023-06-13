Житель Моршанска обнаружил пропажу мопеда

В полицию Моршанска поступило сообщение об угоне мопеда. Его владелец обнаружил, что сарай рядом с его домом взломан, а мопед пропал.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что ночью 19-летний местный житель взломал запоры сарая и уехал на чужом мопеде. Молодого человека задержали, он дал признательные показания.

- Как выяснилось, молодой человек, накатавшись на чужом транспортном средстве, оставил его рядом с местом происшествия. Мопед возвращен хозяину, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне. Виновному грозит штраф до 120 тысяч рублей либо до 5 лет тюрьмы.