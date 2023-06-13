В Тамбове на пешеходном переходе сбили 14-летнего подростка

Мальчик переходил дорогу по "зебре" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы подросток, произошла 10 июня в 13 часов 10 минут в районе дома №25 на территории Тамбов-4. 62-летний мужчина за рулем «TOYOTA COROLLA» сбил 14-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетнего пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.