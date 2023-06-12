Тамбовчан предупреждают о сильном ветре

Тамбовчан просят соблюдать осторожность Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

ГУ МЧС России по Тамбовской области объявило экстренное предупреждение о возможных неблагоприятных погодных явлениях. По данным синоптиков в ближайшие 1-3 часа на территории Тамбовской области ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 15-19 м/с.

- Во избежание несчастных случаев напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдать правила безопасности, - обращаются к жителям в ГУ МЧС России по Тамбовской области.