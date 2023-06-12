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НовостиПроисшествия12 июня 2023 10:41

Тамбовчан предупреждают о сильном ветре

12 июня порывы будут достигать 15-19 м/с
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Тамбовчан просят соблюдать осторожность

Тамбовчан просят соблюдать осторожность

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

ГУ МЧС России по Тамбовской области объявило экстренное предупреждение о возможных неблагоприятных погодных явлениях. По данным синоптиков в ближайшие 1-3 часа на территории Тамбовской области ожидается усиление северо-восточного ветра порывами 15-19 м/с.

- Во избежание несчастных случаев напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдать правила безопасности, - обращаются к жителям в ГУ МЧС России по Тамбовской области.