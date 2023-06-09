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НовостиПроисшествия9 июня 2023 14:20

В Сосновском районе оштрафовали дальнобойщика, пытавшегося дать взятку инспектору ГИБДД

Мужчина сел за руль пьяным
Марина МАКОВЛЕВА

Представитель прокуратуры Сосновского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего гражданина Республики Азербайджан. Мужчину признали виновным в покушении на дачу взятки.

- На 58 км автодороги Тамбов-Шацк был остановлен грузовой автомобиль под управлением водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Не желая быть привлеченным к ответственности, подсудимый предпринял попытку дать взятку в размере 5 тысяч рублей инспектору ДПС. Однако задуманное не удалось осуществить, так как сотрудник полиции отказался от взятки и сообщил в дежурную часть, - рассказали в прокуратуре Сосновского района.

По приговору мирового судьи мужчине придется выплатить штраф.