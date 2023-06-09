В Тамбове изменится маршрут движения автобуса №31Р

Автобус станет ходить чаще Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Для улучшения качества обслуживания пассажиров в районе улиц Авиационная и Бастионная и обеспечения бесперебойного транспортного сообщения с северной частью города в Тамбове планируется изменение схемы движения маршрута №31 Р «Полынковское кладбище — мкрн Радужный».

Решено сформировать единый маршрут из двух действующих ранее на этих направлениях. Это позволит значительно сократить интервал ожидания автобусов, а также автоматически увеличит количество транспорта на Агапкина.

- В настоящий момент маршруты №31 и №31Р дублируют друг друга на 90%. Теперь мы вводим единый маршрут, согласно которому автобус сначала будет заезжать в микрорайон Радужный, а затем на Агапкина, Рылеева и Магистральную. Да, это немного увеличит длительность поездки, зато поможет сократить интервал движения автобусов до 12-17 минут, так как весь транспорт будет собран на одном маршруте, - сообщают в МБУ «Пассажирские перевозки».

Изменения в схему движения вступят в силу с 16 июня. Пока они будут временными, но если подтвердят свою эффективность, то их утвердят на постоянной основе. С актуальным расписанием движения автобусов по новому маршруту можно ознакомиться на сайте МБУ «Пассажирские перевозки» www.transport68.ru