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НовостиПроисшествия9 июня 2023 12:19

У жителя Умета нашли марихуану

Мужчине может грозить реальный срок
Марина МАКОВЛЕВА

В Умете на улице Коммунальной сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего безработного местного жителя. При себе у него было 15 грамм марихуаны.

- Сотрудники полиции изъяли наркотики, направили на экспертизу и задокументировали действия подозреваемого. По его словам, наркосодержащие растения он нарвал осенью прошлого года и засушил для личного употребления, - рассказали в региональном УМВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Виновному может грозить штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.