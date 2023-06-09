У жителя Умета нашли марихуану

В Умете на улице Коммунальной сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего безработного местного жителя. При себе у него было 15 грамм марихуаны.

- Сотрудники полиции изъяли наркотики, направили на экспертизу и задокументировали действия подозреваемого. По его словам, наркосодержащие растения он нарвал осенью прошлого года и засушил для личного употребления, - рассказали в региональном УМВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Виновному может грозить штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.