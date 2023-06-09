Житель Рассказово может отправиться в тюрьму за избиение незнакомца

В полицию Рассказово поступила информация о драке на улице Пушкина. Двое мужчин поссорились и более молодой из них избил своего старшего оппонента. Потерпевшего доставили в районную больницу, где у него выявили перелом носа со смещением.

Сотрудники ППС задержали подозреваемого. Тот дал признательные показания и пояснил, что пострадавшего видел впервые.

- 28-летний рассказовец будет привлечен к уголовной ответственности в соответствии с принятым процессуальным решением, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.

По итогам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Виновному грозит до 3 лет тюрьмы.