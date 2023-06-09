Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2023 12:02

Тамбовчанин за рулем «LADA 2107» выехал на встречку и врезался в иномарку

В аварии пострадал водитель отечественного авто
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В столкновении получил травмы водитель отечественного автомобиля

В столкновении получил травмы водитель отечественного автомобиля

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 42-летний мужчина, произошла 8 июня в 11 часов 45 минут в районе дома №68 по улице Некрасова города Рассказово. Водитель «LADA 2107» выехал на полосу встречного движения, там, где это не запрещено и столкнулся с движущимся навстречу «Форд Фокус», под управлением 33-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля «LADA 2107» на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.