Тамбовчанин за рулем «LADA 2107» выехал на встречку и врезался в иномарку

В столкновении получил травмы водитель отечественного автомобиля Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 42-летний мужчина, произошла 8 июня в 11 часов 45 минут в районе дома №68 по улице Некрасова города Рассказово. Водитель «LADA 2107» выехал на полосу встречного движения, там, где это не запрещено и столкнулся с движущимся навстречу «Форд Фокус», под управлением 33-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля «LADA 2107» на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.