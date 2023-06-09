Руководитель тамбовской огранизации пытался скрыть деньги, которые должны были пойти в счет погашения налогов

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием установлено, что в связи с неисполнением организацией в установленные сроки обязанности по уплате налогов и страховых взносов в размере более 36 млн рублей налоговым органом в банки направлены поручения о приостановлении операций по расчетным счетам фирмы и принудительном списании суммы задолженности. Зная об этом, генеральный директор уведомил контрагентов о перечислении денежных средств по имеющимся финансовым обязательствам на иные счета, минуя расчетные счета организации-должника, скрыв таким образом денежные средства в размере около 8 миллионов рублей, подлежащих списанию в счет погашения долгов по налогам. Преступление выявили сотрудники УФНС России по Тамбовской области.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.