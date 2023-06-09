В Мичуринском районе выявлены «ничьи» детские площадки

Прокуратура Мичуринского района провела проверку исполнения законодательства при эксплуатации игровых и спортивных площадок района.

- Кадастровый учет детских игровых площадок, расположенных на территории Жидиловского сельсовета не осуществлен, право муниципальной собственности на детскую игровую площадку, расположенную на улице Интернациональной в поселке Зеленый Гай не зарегистрировано. На детской площадке, расположенной на углу улице Центральная в поселке Зеленый Гай выявлены нарушения требований ГОСТ, - рассказали в прокуратуре Мичуринского района.

Прокуратура внесла представление главе администрации сельсовета и контролирует устранение нарушений.