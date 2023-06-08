Тамбовчанин, который расправился с приятелем, получил 10 лет колонии

В Тамбове вынесли приговор 49-летнему местному жителю, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

6 апреля прошлого года в квартире дома по улице Рылеева обнаружили тело 40-летнего мужчины с травмами, свидетельствующими о насильственном характере его смерти. На следствии и в суде установили, что 1 апреля фигурант находился в гостях у погибшего. В ходе общения речь зашла о ранее озвученной просьбе потерпевшего помочь ему с трудоустройством. Гость возмущенно стал рассказывать, что он договорился со своим работодателем по поводу собеседования, но потерпевший в назначенное время не пришел, поэтому очень подвел его. По этому поводу между мужчинами произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой злоумышленник подверг знакомого избиению, а также несколько раз сдавил ему шею руками. Затем он закрыл входную дверь на ключ и ушел. Через несколько дней, почувствовав неприятный запах, соседи обратились в правоохранительные органы. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в квартире тело потерпевшего.

- Приговором суда мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В 2018 году он только освободился из мест лишения свободы, где провел около девяти лет за причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего его гибель.