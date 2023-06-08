Котовский «городской» поезд продлили до Сабурово

Поезд будет делать остановку в Радужном

С 13 июня для жителей Тамбовской области запустят «городской» поезд 6205 сообщением Котовск – Тамбов-1 с продлением до ст. Сабурово. Поезд будет отправляться от ст. Котовск в 17.17, прибывать на ст. Тамбов-1 в 17.47 и в 17.48 - отправляться до ст. Сабурово со всеми остановками, в том числе на платформе Радужный. Состав будет курсировать по рабочим дням. Теперь жители северной части Тамбова, работающие в Котовске, в том числе на предприятиях ОПК, смогут добираться до места жительства после окончания рабочего дня без пересадки на ст. Тамбов-1.

- Работа по увеличению количества «городских» поездов, курсирующих между Котовском и платформой Радужный, будет продолжена, - сообщает министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области.