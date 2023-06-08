Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июня 2023 9:53

Тамбовчанин за рулем иномарки при развороте столкнулся с «BMW»

В аварии пострадал 22-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Госпитализация пострадавшему не потребовалась

Госпитализация пострадавшему не потребовалась

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 7 июня в 17 часов на 10 километре автодороги «ТАМБОВ-КОТОВСК», проходящей по посёлку Строитель, в районе улицы Придорожной, 21А. 58-летний мужчина за рулем «Toyota Vellfire» совершал на регулируемом перекрестке разворот и не уступил дорогу движущемуся навстречу «BMW 730D» под управлением 22-летнего мужчины, рождения, после чего продолжил неконтролируемое движение и наехал на дорожное ограждение.

- В результате автоаварии водитель автомобиля «BMW730D» получил травмы, мужчину на месте осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.