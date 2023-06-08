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НовостиПроисшествия8 июня 2023 8:31

В Тамбовской области в потерявшем управление «KIA RIO» погибла 19-летняя девушка

Машина врезалась в опору дорожного знака и дерево: удар пришелся на пассажирку
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Девушка погибла на месте

Девушка погибла на месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибла 19-летняя девушка, произошла 7 июня в 7 утра 50 минут на 8 километре автодороги «Тамбов – Пенза» - Калаис -Шиновка – Кирсанов, на территории Кирсановского района, которая проходит по селу Шиновка. В районе ул. 1-й Район, 96 24-летний водитель за рулем «KIA RIO», не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору дорожного знака и дерево. Судя по записям с камер видеонаблюдения, молодой человек значительно превысил скорость.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Его 19-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте автоаварии.