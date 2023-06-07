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НовостиПроисшествия7 июня 2023 13:03

В центре Тамбова водитель иномарки «догнала» едущий впереди автомобиль

В аварии пострадала 36-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пострадавшая сама обратилась в больницу

Пострадавшая сама обратилась в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП с участием двух иномарок произошло 6 мая в 7 часов 55 минут в районе дома № 87 по улице Советской города Тамбова. 45-летняя водитель «KIA SPORTAGE» не обеспечила безопасную дистанцию и столкнулась с двигавшимся впереди «RENAULT ARKANA», под управлением 43-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летняя пассажирка автомобиля «RENAULT ARKANA» самостоятельно обратилась за медицинской помощью в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.