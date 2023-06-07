В следственном изоляторе Тамбовской области появилась комната матери и ребенка

В изоляторе создали комфортные условия для мамы и малыша

В СИЗО-3 появился отдельный блок для матери и ребенка. В двух комнатах создали все коммунально-бытовые условия, необходимые для комфорта. Здесь оборудованы кухня, душевая кабина, санузел, установлены стиральная машина и телевизор. В новом помещении сейчас одержится находящаяся под следствием женщина, имеющая дочку. У молодой мамы повышенные нормы питания. В ее ежедневном рационе: сыр, творог, молоко и другие кисломолочные продукты, разнообразные соки, фрукты, мясо. Девочка, которой еще нет и года, получает сухие смеси, пюре и каши по рекомендации врача-педиатра, которого они регулярно посещают.

В комнате для ребенка есть кроватка, манеж, коляска, стул и стульчик, Особое внимание уделили декоративному оформлению стен детской комнаты - ребенок развивается, с интересом разглядывая мультипликационных героев.

- Совместное проживание женщин со своими детьми организовано для формирования эмоционально-физической связи мамы и малыша. Это особенно важно в первые годы жизни ребенка, - говорит начальник СИЗО-3 Станислав Биза.

Фото пресс-службы УФСИН по Тамбовской области