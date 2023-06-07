Тамбовчанин, ставший причиной ДТП, попытался дать взятку автоинспектору

В служебном кабинете отдела полиции 24-летний мужчина попытался дать взятку должностному лицу. Сотрудники автоинспекции обратили внимание, что молодой человек из Мордово, ставший виновником ДТП, находится за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. К тому же выяснилось, что гражданин ранее уже был наказан за аналогичное нарушение.

- После этого нарушитель был вызван в межмуниципальный отдел внутренних дел, где и пытался дать взятку должностному лицу за несоставление протокола, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Мужчину задержали, денежные купюры - 25 тысяч рублей - были изъяты и приобщены к материалам проверки. За дачу взятки должностному лицу предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей либо до 8 лет тюрьмы со штрафом в 13-кратном размере суммы взятки.